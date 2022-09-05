«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», - заявил Рогов.

В настоящее время на АЭС находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек. Рогов добавил, что пока неизвестно, останется ли делегация на станции на постоянной основе.

Ранее Рогов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, что является его большим поражением. По его словам, на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 6 сентября, могут быть озвучены неприятные для Зеленского вещи. Чтобы отвлечь от этого внимание, украинский лидеру необходимо «показать какие-то перемоги». В связи с этим Рогов ожидает, что в ближайшие дни провокации будут идти по нарастающей.