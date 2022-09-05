Экс-глава МИД Австрии поговорила с журналистами на русском

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, приехала на Восточный экономический форум, где рассказала журналистам, почему уехала из Европы и живет сейчас в Ливане. Ее слова приводит РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин в 2018 году посетил свадьбу бывшей главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В интервью RT DE она рассказала, что подверглась на родине настоящей травле из-за хороших отношений с российским лидером. Карин Кнайсль отметила, что в итоге переехала в Ливан, где чувствует себя в большей безопасности и более свободной, чем в ЕС.

По словам Кнайсль, она не могла уехать в Россию, хоть и говорит «чуть-чуть по-русски».

«Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, только как Карин. И это очень важно», - рассказала она по-русски в кулуарах ВЭФ.