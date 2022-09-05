В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Экс-глава МИД Австрии поговорила с журналистами на русском

Алиса Селезнёва

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, приехала на Восточный экономический форум, где рассказала журналистам, почему уехала из Европы и живет сейчас в Ливане. Ее слова приводит РИА Новости.

Экс-глава МИД Австрии поговорила с журналистами на русском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин в 2018 году посетил свадьбу бывшей главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В интервью RT DE она рассказала, что подверглась на родине настоящей травле из-за хороших отношений с российским лидером. Карин Кнайсль отметила, что в итоге переехала в Ливан, где чувствует себя в большей безопасности и более свободной, чем в ЕС.

По словам Кнайсль, она не могла уехать в Россию, хоть и говорит «чуть-чуть по-русски».

«Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, только как Карин. И это очень важно», - рассказала она по-русски в кулуарах ВЭФ.

При этом, говоря о ситуации, которая вынудила ее переехать, Кнайсль отметила, что в Европе она «точно вне закона», не участвует «в этой странной коммуникации» и вынуждена платить за это высокую цену.

В мире,Карин Кнайсль,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители