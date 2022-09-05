"Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю по-русски"

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему переехала из Европы в Ливан, а не в Россию.
«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», – цитирует РИА «Новости» Кнайсль.
По ее словам, в Европе она точно вне закона.
«Я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», – поделилась экс-дипломат.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.