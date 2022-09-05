"Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю по-русски"

«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», – цитирует РИА «Новости» Кнайсль.