Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Основная часть миссии Международного агентства по атомной энергии покинула Запорожскую атомную электростанцию, там остались два наблюдателя.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российского эксперта-атомщика Ренат Карчаа, который сопровождал членов делегации.

«Миссия уехала. <…> Двое человек остались на постоянную миссию», — рассказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября.