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7 минут назад

Власти Запорожья пообещали жестко ответить на угрозы киевских политиков

Елена Прошина

Всех украинских политиков, которые высказывают грозы жителям Запорожской области, ждет уголовная ответственность, они понесут самое суровое наказание, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя запорожского движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

Власти Запорожья ответили на угрозы киевских политиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, все грозные заявления киевских политиков продиктованы их бессилием и злобой. Режим президента Украины Владимира Зеленского и его сообщники должны понять, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, заявил Рогов. Он отметил, что наказание будет жестким.

Как считает председатель, украинские власти понимают, что жители освобожденных территорий их ненавидят и связывают свое будущее только с Россией. Рогов подчеркнул, что референдум о присоединении к РФ состоится в обязательном порядке.

Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук пригрозила жителям освобожденных регионов за участие в референдуме тюрьмой. По ее словам, речь идет о 12 годах заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, жители Херсона требуют провести референдум на фоне постоянных обстрелов города и области ВСУ. В настоящее время идет подготовка к мероприятию.

В мире,Ирина Верещук,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,
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