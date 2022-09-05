Зеленскому предрекли участь «козла отпущения»

Сербское издание «Печат» предрекло участь президента Украины Владимира Зеленского. По мнению автора материала, главе государства не удастся избежать участи «козла отпущения».

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В статье говорится, что Запад в случае, если что-то пойдет не так, всегда может свалить вину на украинского лидера, точно так же как ранее «списал» его предшественника Петра Порошенко.

«Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли украинского лидера. Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант», — пишет издание.

В материале указывается, что президент Украины оказался меж двух огней. С одной стороны, Запад требует от него решительности, с другой — Европа на фоне кризиса хочет мирного разрешения ситуации, поскольку санкции и продолжение конфликта разрушают зависимую от российских энергоносителей экономику.

Зеленскому придется ответить за происходящее, или же весь гнев обрушится на западных лидеров, которые годами финансировали, снабжали оружием и подстрекали его, подытожило издание.