Сербское издание «Печат» предрекло участь президента Украины Владимира Зеленского. По мнению автора материала, главе государства не удастся избежать участи «козла отпущения».
В статье говорится, что Запад в случае, если что-то пойдет не так, всегда может свалить вину на украинского лидера, точно так же как ранее «списал» его предшественника Петра Порошенко.
«Просто для Запада он оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли украинского лидера. Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант», — пишет издание.
В материале указывается, что президент Украины оказался меж двух огней. С одной стороны, Запад требует от него решительности, с другой — Европа на фоне кризиса хочет мирного разрешения ситуации, поскольку санкции и продолжение конфликта разрушают зависимую от российских энергоносителей экономику.
Зеленскому придется ответить за происходящее, или же весь гнев обрушится на западных лидеров, которые годами финансировали, снабжали оружием и подстрекали его, подытожило издание.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что на Украине обвинили президента Владимира Зеленского во лжи своему народу. По его информации, политические противники считают, что глава государства скрывал данные разведки и недостаточно подготовил украинцев к развивающемуся конфликту.