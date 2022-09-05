«Не виню Путина»: британцев шокировало заявление «Газпрома»

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали сообщения об очередном подорожании газа после того, как компания «Газпром» заявила о приостановке поставок топлива по трубопроводу «Северный поток» из РФ в европейские страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, цены на газ снова вырастут после открытия бирж 5 сентября. Как говорится в статье, газопровод, идущий в Германию по дну Балтийского моря, должен был вновь заработать 3 сентября после того, как он был остановлен на плановые технические работы. Однако власти России оставили «Северный поток» в отключенном состоянии после того как страны G7 договорилась об ограничении цен на российскую нефть, пишет Daily Mail.

«Газпром» заявил, что обнаружил «утечку масла» из турбины, а это означает, что подача российского газа будет прекращена «на неопределенный срок».

Как считает читатель издания Freja.8, теперь электричество в четыре раза дороже, «и дальше будет только хуже».

Пользователь CantBargainWithMaths призвал быть честными к России. «Мы [Запад] начали эту экономическую войну, а не они». Отмечается, что политическая система Великобритании «потерпела неудачу и нуждается в замене».

Pink Pain призвал вернуться к нормальной жизни, отметив, что не хочет «платить за Украину».