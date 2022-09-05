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1 час назад

Число заболевших ковидом в мире сократилось на 5 млн за август

Елена Прошина

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире по итогам августа выросло на 25 млн, сообщает ТАСС.

Увеличилась смертность: Ситуация с COVID-19 в мире
Фото: ReutersReuters

Данные показатели на 5 млн меньше, чем в июле. Заболеваемость коронавирусом нового типа упала впервые с мая. Больше всего новых случаев заражения отмечено в Азии, при этом в европейских странах темпы распространения инфекции резко пошли вниз. Однако увеличилась смертность. За август скончались около 90 тысяч человек, что на 40% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Данные соответствуют уровню марта.

Самые высокие темпы распространения COVID-19 регистрировались в Японии. За последний месяц лета там было зарегистрировано более 6 млн новых случаев. Второе место по заболеваемости занимает Южная Корея с показателем более 3,6 млн больных коронавирусом. Кроме того, в августе серьезный рост отмечался и в России. Заболеваемость в стране поднялась до уровня начала весны. А в последние дни августа выявляли около 50 тысяч заразившихся в день.

В большинстве стран Европы пик распространения инфекции пришелся на июль, после чего темпы распространения COVID-19 резко пошли вниз.

Первое место по смертности в мире занимают Соединенные Штаты. За август в стране скончались около 15 тысяч человек. Второе место у Японии, где было зарегистрировано около 7,5 тысяч смертельных случаев. Замыкает тройку Бразилия, где за прошлый месяц умерли около 5 тысяч человек.

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