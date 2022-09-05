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42 минуты назад

В ЕС назвали возможную дату приостановки упрощенного визового режима с Россией

Lenta.ruиещё 1

Полная заморозка соглашения стран Евросоюза (ЕС) об упрощенном визовом режиме с Россией может произойти уже в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕС назвали возможную дату заморозки упрощенного визового режима с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что полная приостановка соглашения может быть утверждена уже 7 сентября на заседании совета постпредов стран ЕС (COREPER).

«Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение», — следует из обнародованной повестки встречи.

Данный пункт значится в повестке с пометкой «возможно».

В свою очередь постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал об ответных мерах, которые примут в России, после заморозки ЕС упрощенного соглашения о визах.

В мире,Владимир Чижов,Совет Европы,ЕС,
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