В офисе Зеленского ответили на заявления Кремля по переговорам

Украинская сторона пойдет на возобновление переговорного процесса с Россией только в случае возврата освобожденных российской армией территорий под контроль Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Напоминаю вам еще раз. Переговоры возможны, но только на условиях: после возврата территорий и ликвидации анклавов», — написал Подоляк на своей странице в соцсети.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметом российско-украинского диалога может стать обсуждение выполнения условий Москвы. С начала специальной операции по освобождению территорий Донбасса обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безуспешно. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.