В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
4 сентября

В офисе Зеленского ответили на заявления Кремля по переговорам

Ura.Ru

Украинская сторона пойдет на возобновление переговорного процесса с Россией только в случае возврата освобожденных российской армией территорий под контроль Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В офисе Зеленского ответили на заявления Кремля по переговорам
Фото: ReutersReuters

«Напоминаю вам еще раз. Переговоры возможны, но только на условиях: после возврата территорий и ликвидации анклавов», — написал Подоляк на своей странице в соцсети.

В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметом российско-украинского диалога может стать обсуждение выполнения условий Москвы. С начала специальной операции по освобождению территорий Донбасса обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безуспешно. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

В мире,Михаил Подоляк,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители