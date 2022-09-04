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2 часа назад

Премьер Бельгии прогнозирует до десяти трудных зим в стране на фоне энергокризиса

Газета.Ruиещё 1

Жителям Бельгии придется пережить «пять-десять» трудных зим перед отказом от ископаемого топлива. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо, слова которого приводит «Интерфакс».

В Бельгии прогнозируют до десяти трудных зим на фоне энергокризиса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Нас ждут пять-десять трудных зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности», — сказал политик в передаче, посвященной ценам на энергию и энергоснабжению.

Для облегчения последствий энергетического кризиса в стране, как отмечается, власти хотят продлить сроки работы двух реакторов бельгийских атомных электростанций — Дул 4 и Тианж 3. В настоящее время правительство ведет переговоры с энергетической компанией Engie по этому вопросу. Ожидается, что решение будет принято к концу года, чтобы перезапустить эти реакторы после обследования и технического обслуживания в ноябре 2026 года на последующие 10 лет.

В конце 2021 года власти Бельгии приняли решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году.

В мире,Александр Де,
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