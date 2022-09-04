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4 сентября

Шольц и Шмыгаль провели переговоры в Берлине

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи в Берлине обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Шольц и Шмыгаль провели переговоры в Берлине
Фото: ReutersReuters

«Федеральный канцлер встретился сегодня (в воскресенье) с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе переговоров, которые длились чуть менее часа, канцлер и премьер-министр Украины обменялись мнениями о военной, гуманитарной и экономической ситуации на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что канцлер выразил свое уважение Украине и подчеркнул, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.

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При этом, по словам канцлера, важно уже сейчас планировать восстановление Украины. Шольц отметил, что Германия, как председатель «большой семерки», вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен провести экспертную конференцию в Берлине 25 октября для обсуждения восстановления страны.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине новую финансовую помощь в размере 200 млн евро.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Денис Шмыгаль,Олаф Шольц,Еврокомиссия,
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