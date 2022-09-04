Шольц и Шмыгаль провели переговоры в Берлине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи в Берлине обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине , сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт .

«Федеральный канцлер встретился сегодня (в воскресенье) с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе переговоров, которые длились чуть менее часа, канцлер и премьер-министр Украины обменялись мнениями о военной, гуманитарной и экономической ситуации на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости» .

Отмечается, что канцлер выразил свое уважение Украине и подчеркнул, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.