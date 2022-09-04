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4 сентября

В Германии прошла демонстрация в поддержку России

Илья Родин

В немецком Кельне прошла массовая демонстрация. Жители города выступили в поддержку России. Об этом пишет телеканал WDR со ссылкой на источник в немецкой полиции.

В Германии прошла демонстрация в поддержку России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в митинге участвовали порядка 400 человек. Люди мирно прошли по улицам города с флагами России и Германии.

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Многие участники акции несли разнообразные транспаранты, плакаты, преимущественно, самодельные. На них содержались призывы к отмене санкций, прекращению поставок вооружений и военной техники Киеву. Кроме того, люди требовали ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток-2».

По данным портала, рядом проходила еще одна манифестация. Ее участники вели себя агрессивно, пытались бросать в пророссийских демонстрантов бутылки и петарды. Полиции пришлось задействовать значительные силы для того, чтобы не допустить прямого столкновения участников двух акций.

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