В Германии прошла демонстрация в поддержку России

В немецком Кельне прошла массовая демонстрация. Жители города выступили в поддержку России. Об этом пишет телеканал WDR со ссылкой на источник в немецкой полиции.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что в митинге участвовали порядка 400 человек. Люди мирно прошли по улицам города с флагами России и Германии.

Многие участники акции несли разнообразные транспаранты, плакаты, преимущественно, самодельные. На них содержались призывы к отмене санкций, прекращению поставок вооружений и военной техники Киеву. Кроме того, люди требовали ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток-2».