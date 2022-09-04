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3 часа назад

В Германии высмеяли высказывания Зеленского

Илья Родин

Пользователи раскритиковали громкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы планирует «энергетическую атаку» против европейских стран. Они подчеркнули, что власти государств ЕС самостоятельно «справляются» с развалом энергосистемы. Об этом пишет РИА «Новости».

В Германии высмеяли высказывания Зеленского
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Отмечается, что немецкая газета Die Welt опубликовала интервью Зеленского, в котором он заявил, что Россия готовит атаку на энергетическую систему ЕС. Политик призвал сплотиться в ответ на действия Москвы и усилить давление на РФ.

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Читатели газеты оставили под материалом большое количество негативных и саркастических комментариев. Они подчеркнули, что лидеры стран ЕС прекрасно справляются с расшатыванием энергосистемы, для этого им не требуется «помощь» России.

Пользователи уточнили, что Москва «реагирует на европейские санкции крайне неприятным для нас, но ожидаемым образом».

Они посоветовали киевским властям сменить тему и тональность политических высказываний, так как антироссийская риторика «раздражает и утомляет».

Читатели уточнили, что все высказывания Зеленского сводятся в конечном итоге к одному. Он требует, что Запад продолжал поставки вооружений и военной техники, переводил крупные суммы денег в рамках финансовой помощи Киеву.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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