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4 сентября

ТАСС: Евросоюз вслед за США сменил посла в России

Газета.Ruиещё 12

Евросоюз сменил главу своей дипломатической миссии в России, занимавший этот пост германский дипломат Маркус Эдерер покинул Москву. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Евросоюз вслед за США сменил посла в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — рассказал источник, подчеркивая, что эта ротация носит «плановый характер».

Эдерер возглавлял миссию ЕС в России с октября 2017 года. Он также содействовал подготовке четырехсторонних переговоров по украинскому кризису в «нормандском формате» (Германия, Франция, Украина, Россия) и выступал за урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений.

Посол США в России Салливан оставил должность и покинул Москву

Ранее днем было объявлено о смене посла США в России Джона Салливана, который занимал этот пост с декабря 2019 года. Исполнять обязанности поверенного в делах дипведомства «до прибытия преемника» будет его заместитель Элизабет Руд.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что этот шаг не приведет к улучшению отношений двух стран. По его словам, новый американский посол может внести «оттенки» в общий курс, но при этом будет следовать указаниям из Вашингтона.

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