Мировые СМИ стали свидетелями попытки штурма ЗАЭС диверсантами ВСУ

Прибывшие в Энергодар утром 1 сентября журналисты стали очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства обороны России.

Уточняется, что представители мировых СМИ, укрывшись в бомбоубежище, наблюдали массированный обстрел украинской артиллерией территории станции и жилых кварталов города.

Ранее в субботу, 3 сентября, Минобороны доложило, что, несмотря на присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ВСУ в очередной раз попытались захватить ЗАЭС.