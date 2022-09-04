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4 сентября

Мировые СМИ стали свидетелями попытки штурма ЗАЭС диверсантами ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Прибывшие в Энергодар утром 1 сентября журналисты стали очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства обороны России.

Уточняется, что представители мировых СМИ, укрывшись в бомбоубежище, наблюдали массированный обстрел украинской артиллерией территории станции и жилых кварталов города.

Москва получила желаемое: достигнута «секретная» цель спецоперации

Ранее в субботу, 3 сентября, Минобороны доложило, что, несмотря на присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ВСУ в очередной раз попытались захватить ЗАЭС.

Также стало известно, что Киев пытался внедрить своих шпионов в делегацию МАГАТЭ. Украинские спецслужбы по приказу президента страны Владимира Зеленского хотели внедрить шпионов под прикрытием журналистской деятельности.

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