Названы страны, в которые направились корабли с украинским зерном

Сухогрузы с украинскими сельхозпродуктами отправились в порты Европы, Азии и Африки. В частности, 21 судно из 62 направилось в Турцию. Об этом пишет Yle.

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По данным издания, из портов Южного, Черноморска, Одессы вышли 62 зерновоза. Они вывезли 1,472 млн тонн разнообразной сельхозпродукции.

В Турцию отправилось 21 судно, в европейские страны (в частности,в Германию, Францию и Италию) направились 20 сухогрузов, в Азию ушли 11 кораблей, в Африку -10.