Названы страны, в которые направились корабли с украинским зерном

Сухогрузы с украинскими сельхозпродуктами отправились в порты Европы, Азии и Африки. В частности, 21 судно из 62 направилось в Турцию. Об этом пишет Yle.
По данным издания, из портов Южного, Черноморска, Одессы вышли 62 зерновоза. Они вывезли 1,472 млн тонн разнообразной сельхозпродукции.
В Турцию отправилось 21 судно, в европейские страны (в частности,в Германию, Францию и Италию) направились 20 сухогрузов, в Азию ушли 11 кораблей, в Африку -10.
В редакции уточнили, что пшеница была на борту 13 сухогрузов из 62. Два из них были направлены в Йемен и Эфиопию. Остальные корабли перевозили кукурузу, ячмень, рапс, сахарную свеклу, сою, подсолнечное масло, корма для животных.