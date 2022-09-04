В Запорожской области рассказали о ситуации на ЗАЭС

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре и на ЗАЭС ночь и утро прошли спокойно, обстрелов не было. Об этом пишет «Лента.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ничего не прилетало. По крайней мере, по состоянию на данный момент», - уточнил Рогов.

Чиновник добавил, что представители МАГАТЭ планируют задержаться на АЭС еще на 2 дня. В понедельник, 5 сентября, они завершат свои исследования, 6-го намереваются уехать.