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3 часа назад

В Запорожской области рассказали о ситуации на ЗАЭС

Илья Родин

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре и на ЗАЭС ночь и утро прошли спокойно, обстрелов не было. Об этом пишет «Лента.ру».

В Запорожской области рассказали о ситуации на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего не прилетало. По крайней мере, по состоянию на данный момент», - уточнил Рогов.

Чиновник добавил, что представители МАГАТЭ планируют задержаться на АЭС еще на 2 дня. В понедельник, 5 сентября, они завершат свои исследования, 6-го намереваются уехать.

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Рогов сообщил ранее о том, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к ядерной катастрофе. Он пояснил, что украинским военным не удастся разрушить реактор станции, но они могут нанести непоправимый ущерб ее инфраструктуре.

В мире,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
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