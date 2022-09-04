Он указал на то, что ни одна из зарубежных поездок Олафа Шольца и главы Министерства экономики Роберта Хабека, совершенных с целью найти альтернативу газу России, не увенчалась успехом, а решение о продлении работы трех оставшихся в стране АЭС до сих пор не принято.