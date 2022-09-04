Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале рассказал о пожаре в его доме, который уничтожил террасу.
«Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар. Благодарю пожарных, которые оперативно приехали к нам в полвторого ночи и потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом. Ждем выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента», — написал политик, прикрепив видеокадры случившегося.
Сейчас Додон находится под домашним арестом. В конце мая 2022 года бывший лидер Молдавии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной группировкой. Додон обвинения не признает.
Ранее Додон заявил, что Молдавия не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине.