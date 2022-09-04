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2 часа назад

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал о "странном пожаре" в его доме

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале рассказал о пожаре в его доме, который уничтожил террасу.

«Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар. Благодарю пожарных, которые оперативно приехали к нам в полвторого ночи и потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом. Ждем выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента», — написал политик, прикрепив видеокадры случившегося.

Сейчас Додон находится под домашним арестом. В конце мая 2022 года бывший лидер Молдавии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной группировкой. Додон обвинения не признает.

Додона поместили под домашний арест

Ранее Додон заявил, что Молдавия не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине.

В мире,Видео,Игорь Додон,
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