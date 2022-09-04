«Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар. Благодарю пожарных, которые оперативно приехали к нам в полвторого ночи и потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом. Ждем выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента», — написал политик, прикрепив видеокадры случившегося.