Евросоюз захлестнула волна протестов из-за антироссийских санкций

В нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Об этом сообщает telegram-канал «СИГНАЛ».

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В столице Чехии Праге прошел многотысячный митинг за отставку правительства. На митинг вышло от 70 до 100 тысяч человек. По мнению протестующих, властям следует придерживаться нейтральной позиции в конфликте на Украине и обеспечить прямые поставки газа из России, пишет «СИГНАЛ».

Во Франции люди вышли с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие заявляют, что глава Франции далек от народа и действует вне его интересов. В итальянском Неаполе на улицах также было многолюдно. Неаполитанцы жгли пришедшие им счета за электроэнергию.