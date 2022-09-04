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3 часа назад

Евросоюз захлестнула волна протестов из-за антироссийских санкций

Ura.Ru

В нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Об этом сообщает telegram-канал «СИГНАЛ».

Евросоюз захлестнула волна протестов из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столице Чехии Праге прошел многотысячный митинг за отставку правительства. На митинг вышло от 70 до 100 тысяч человек. По мнению протестующих, властям следует придерживаться нейтральной позиции в конфликте на Украине и обеспечить прямые поставки газа из России, пишет «СИГНАЛ».

Во Франции люди вышли с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие заявляют, что глава Франции далек от народа и действует вне его интересов. В итальянском Неаполе на улицах также было многолюдно. Неаполитанцы жгли пришедшие им счета за электроэнергию.

Италия потребовала от ЕС компенсации за антироссийские санкции

Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.

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