Италия потребовала от ЕС компенсации за антироссийские санкции

Итальянский политик Маттео Сальвини, глава партии «Лига», обратился к властям Евросоюза. Он попросил, чтобы Европа возместила потери, понесенные экономикой Италии из-за ограничительных мер, введенных против Москвы. Об этом пишет RTL.

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Сальвини пояснил, что стоимость услуг ЖКХ значительно выросла, итальянцам приходится платить по счетам намного больше, чем ранее. Соответственно, необходимо, чтобы ЕС компенсировал семьям дополнительные расходы.

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи», - пояснил политик.

По мнению Сальвини, санкции привели к эффекту, противоположному тому, что ожидался.