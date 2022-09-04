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4 часа назад

Италия обратилась к ЕС с просьбой возместить потери от антироссийских санкций

Илья Родин

Итальянский политик Маттео Сальвини, глава партии «Лига», обратился к властям Евросоюза. Он попросил, чтобы Европа возместила потери, понесенные экономикой Италии из-за ограничительных мер, введенных против Москвы. Об этом пишет RTL.

Италия потребовала от ЕС компенсации за антироссийские санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сальвини пояснил, что стоимость услуг ЖКХ значительно выросла, итальянцам приходится платить по счетам намного больше, чем ранее. Соответственно, необходимо, чтобы ЕС компенсировал семьям дополнительные расходы.

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи», - пояснил политик.

По мнению Сальвини, санкции привели к эффекту, противоположному тому, что ожидался.

Обратный удар: названы наиболее пострадавшие от антироссийских санкций отрасли мировой экономики

По его словам, Москва зарабатывает денежные средства, пополняет казну. Вместе с тем, на Украине продолжается кризис, цены на газ в Европе выросли втрое, Италия может потерять миллион рабочих мест.

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