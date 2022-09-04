В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
4 часа назад

Молебен на старославянском языке вызвал скандал в Грузии

Майк Габриелян

Грузинский телеканал «Мтавари» обвинил местную православную Церковь в службах на русском языке в одном из главных храмов страны. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Молебен на старославянском языке вызвал скандал в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению «Мтавари», на русском языке ведутся службы в мцхетском Светицховели.

Критика уже вызвала жесткую реакцию Грузинской православной церкви.

Оппозиция в Грузии за запрет русского языка

Представитель Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе заявил, что «налицо очередная попытка найти скандал в церкви». Он указал, что оппозиция перепутала русский и старославянский языки.

По словам Джагмаидзе, сейчас в Грузии находятся белорусские паломники и священники из Болгарии. Гостям дали возможность отслужить молебны так, как они привыкли. Поэтому служба велась на старославянском языке – «как это делается в России, Украине, Белоруссии, Чехии, Сербии, Словакии, Болгарии».

«Взгляд» отмечает, что в последнее время грузинская оппозиция и СМИ регулярно пытаются обвинить власти в «потакании России». При этом никаких достоверных фактов не приводится.

Ранее в Грузии отменили выступления группы «Машина времени», юмориста Максима Галкина и певца Валерия Меладзе.

В мире,Максим Галкин,Валерий Меладзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители