Молебен на старославянском языке вызвал скандал в Грузии

Грузинский телеканал «Мтавари» обвинил местную православную Церковь в службах на русском языке в одном из главных храмов страны. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению «Мтавари», на русском языке ведутся службы в мцхетском Светицховели.

Критика уже вызвала жесткую реакцию Грузинской православной церкви.

Представитель Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе заявил, что «налицо очередная попытка найти скандал в церкви». Он указал, что оппозиция перепутала русский и старославянский языки.

По словам Джагмаидзе, сейчас в Грузии находятся белорусские паломники и священники из Болгарии. Гостям дали возможность отслужить молебны так, как они привыкли. Поэтому служба велась на старославянском языке – «как это делается в России, Украине, Белоруссии, Чехии, Сербии, Словакии, Болгарии».

«Взгляд» отмечает, что в последнее время грузинская оппозиция и СМИ регулярно пытаются обвинить власти в «потакании России». При этом никаких достоверных фактов не приводится.