Европа должна запретить визы для граждан России, поскольку большинство россиян поддерживают военную спецоперацию на территории Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, подобные ограничения станут «холодным душем» для жителей РФ.

«Запрет выдачи виз россиянам будет холодным душем <…> Необходимо прекратить приветствовать россиян», — написала Стефанишина в Twitter.

С точки зрения украинского министра, Евросоюз также не должен выдавать гражданам России разрешение на въезд, поскольку российская сторона якобы виновата в самом большом энергетическом кризисе за последние десятилетия — хотя некоторые европейские политики прямо признавали, что рост цен связан с санкциями Запада против РФ.

В конце августа главы МИД стран — членов ЕС приняли решение о заморозке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, однако не смогли согласовать полный отказ от виз для россиян. Ужесточения условий для въезда жителей РФ в Евросоюз наиболее активно требуют на Украине и в странах Восточной Европы. При этом, по информации СМИ, подобные меры не поддерживают в Западной Европе.