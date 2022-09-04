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4 часа назад

CNN: Борис Джонсон может вернуться в кресло премьера Великобритании

Илья Родин

Британский политик Борис Джонсон, последний день исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании, продолжит политическую карьеру. В дальнейшем он даже может попытаться вернуть себе кресло главы правительства Соединенного Королевства, пишет CNN со ссылкой на источники.

Источник подчеркнул, что Борис Джонсон был очень рассержен тем, что на его карьеру повлияли резкие публикации в СМИ, а не избиратели. Он не планирует завершать политическую деятельность.

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В частности, пояснил собеседник агентства, он может снова претендовать на высший государственный пост. Получить кресло премьера ему удастся в том случае, если его преемник/преемница столкнется с существенными проблемами и не сможет их решить.

Кроме того, полагает источник, Джонсон может получить место в парламенте, должность в новом правительстве, либо еще какой-либо важный пост.

Напомним, что премьер-министру Великобритании пришлось уйти в отставку из-за череды громких скандалов. Британские СМИ широко освещали малейшие ошибки политика.

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