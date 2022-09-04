Избрание Трасс премьером назвали катастрофой для Великобритании

«Если она будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и всех остальных частей Соединенного Королевства», — заключила политик. Она понадеялась, что этого не произойдет, так как Британия сейчас переживает непростые времена.