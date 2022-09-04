Избрание Трасс премьером назвали катастрофой для Великобритании

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала катастрофой для всей Великобритании возможное избрание главы МИД страны Лиз Трасс на должность лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра. Ее слова передает ТАСС.
«Если она будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и всех остальных частей Соединенного Королевства», — заключила политик. Она понадеялась, что этого не произойдет, так как Британия сейчас переживает непростые времена.
Стерджен уточнила, что в ходе избирательной кампании Трасс уделяла внимание узким приоритетам консерваторов, таким, как сокращение налогов для богатых граждан, вместо предложения помощи уязвимым группам населения в ситуации энергетического кризиса.
При этом глава Шотландии отметила, что готова выстраивать конструктивные отношения с Трасс в случае, если она займет пост главы кабмина. «Мы расходимся по многим политическим вопросам, но я считаю, что у каждого, кто занимает кресло премьер-министра, должен быть шанс показать себя», — резюмировала она.
Ранее Трасс заявила, что в случае избрания представит план по борьбе с ростом цен на электричество в течение первой недели пребывания на новой должности. Она подчеркнула, что властям страны необходимо принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму.