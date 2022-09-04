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51 минуту назад

В Болгарии назвали «самую большую глупость» по отношению к России

Майк Габриелян

Предстоящей зимой Болгарию ждут неподъемные цены на газ, стране придется брать кредиты. Причина - глупость властей в отношениях с Россией. Об этом в эфире телеканала Bulgaria ON AIR заявил бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев.

Он предупредил, что, цены на топливо будут расти и пострадают все Балканы, хотя ранее полуостров не испытывал дефицита газа благодаря поставкам из России и, в меньшей степени, Азербайджана.

«Газ будет, но по очень высоким ценам… Мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость. Это самая большая глупость, которую можно было сделать при предсказуемых ценах. Рынок сошел с ума, и мы практически снова покупаем российский газ», — прокомментировал Явор Куюмджиев.

Он выразил убеждение, что кто-то наживается на перекупке газа:

«Мы покупали по 100, теперь по 130 — кто-то берет эти 30».

Эксперт по энергетике отметил, что «цена, которая будет зимой на природный газ, невыносима и для граждан, и для бизнеса». Поэтому у Болгарии остается единственное спасение - кредиты.

Болгария отказывается от российского газа

Альтернативы в добыче сланцевого газа он не видит.

«Крупнейшие компании по добыче сланцевого газа — американские. То, что Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии — это нормально. Но даже в этот кризис ни одна европейская страна не говорит об открытии гидроразрыва пласта», — добавил бывший замминистра энергетики.

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