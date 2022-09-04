В Болгарии назвали «самую большую глупость» по отношению к России

«Газ будет, но по очень высоким ценам… Мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость. Это самая большая глупость, которую можно было сделать при предсказуемых ценах. Рынок сошел с ума, и мы практически снова покупаем российский газ», — прокомментировал Явор Куюмджиев.