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31 минуту назад

Die Welt: ФРГ ожидают массовые антиправительственные протесты по образцу митинга в Чехии

Газета.Ru

Немецкую оппозицию должен вдохновить антиправительственный митинг в Чехии, в котором обвиняли власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, пишет газета Die Welt.

Германия готовится к массовым протестам
Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look PressJens Buttner/dpa/Global Look Press

3 сентября на Вацлавской площади в центре Праги состоялся митинг, в котором поучаствовали менее 70 тысяч человек, под названием "Чехия на первом месте!".

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В материале говорится, что Германия может повторить у себя протесты по чешскому образцу уже на следующей неделе. Авторы обращают внимание на то, что политики в ФРГ опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика правительства, а также выдвижение на первый план интересов Украины, а не немецких граждан.

Ранее оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" заявила, что планирует провести в Берлине 8 октября митинг с требованием запустить "Северный поток — 2".

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