Германия готовится к массовым протестам

Немецкую оппозицию должен вдохновить антиправительственный митинг в Чехии , в котором обвиняли власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, пишет газета Die Welt.

3 сентября на Вацлавской площади в центре Праги состоялся митинг, в котором поучаствовали менее 70 тысяч человек, под названием "Чехия на первом месте!".

В материале говорится, что Германия может повторить у себя протесты по чешскому образцу уже на следующей неделе. Авторы обращают внимание на то, что политики в ФРГ опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика правительства, а также выдвижение на первый план интересов Украины, а не немецких граждан.