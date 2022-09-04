В Германии заявили об угрозе полного блэкаута

«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой, а также угроза недостаточного снабжения электричеством. <...> Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — предупредил политик.