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2 часа назад

В Германии заявили об угрозе полного блэкаута

Lenta.ruиещё 2

Если Германия не продлит работу трех оставшихся АЭС, в стране может случиться полный блэкаут. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью для Bild am Sonntag (BamS).

В Германии заявили об угрозе полного блэкаута
Фото: Christian Mang / ReutersChristian Mang / Reuters

«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой, а также угроза недостаточного снабжения электричеством. <...> Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — предупредил политик.

По его словам, немецким властям стоило озаботиться о заказе новых топливных стержней как минимум для трех АЭС еще в августе. Мерц объяснил, что тогда в общей сложности 20 миллионов домохозяйств были бы обеспечены электроэнергией.

В мире,Фридрих Мерц,
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