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2 часа назад

Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

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Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в результате очередного обстрела станции со стороны украинских военных один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, (это был. — RT) артиллерийский снаряд», — рассказал он ТАСС.

По словам Волги, энергоблок находится в нерабочем состоянии. Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.

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Волга также отметил, что в данный момент повышения радиационного фона на станции не зафиксировано.

Как стало известно ранее, подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена из-за повреждений в результате обстрелов ВСУ.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.

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