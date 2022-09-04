Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в результате очередного обстрела станции со стороны украинских военных один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, (это был. — RT) артиллерийский снаряд», — рассказал он ТАСС.

По словам Волги, энергоблок находится в нерабочем состоянии. Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.

Волга также отметил, что в данный момент повышения радиационного фона на станции не зафиксировано.