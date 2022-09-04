Киев рассылает угрозы учителям Энергодара и шантажирует их

«Бесцеремонность шантажа со стороны украукраинского правительства [находящейся под контролем Киева части] Запорожской области, то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, — эта ситуация не нова, она происходит с самого начала. Именно путем запугивания, другой методики у них нет», — заявил глава населенного пункта.