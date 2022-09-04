В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
3 часа назад

В Турции назвали Европу лицемерной из-за действий в адрес РФ

ТК «Звезда»

Европейские страны, восхваляющие бывшего президента Советского Союза за то, что он снял «железный занавес», и одновременно отменившие возможность упрощенного получения виз гражданами РФ, действуют крайне лицемерно. Такое мнение выразили в турецкой прессе.

В Турции обвинили Европу в лицемерии из-за РФ
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в материале издания Evrensel, на Западе в один голос твердили об отсутствии у граждан СССР свободы передвижения, а затем решили собственными действиями отнять ее у нынешних россиян.

«ЕС не остается ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения», - указано в статье.

При этом, по прогнозу СМИ, новые меры, которые фактически являются запретом на выдачу виз гражданам РФ, обернутся для Европы тем же, чем и предшествующие санкции. В издании посчитали, что европейские государства в итоге останутся стороной, понесшей ущерб, как в случае с ценами на энергоресурсы.

В мире,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители