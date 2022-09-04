В Турции обвинили Европу в лицемерии из-за РФ

Европейские страны, восхваляющие бывшего президента Советского Союза за то, что он снял «железный занавес», и одновременно отменившие возможность упрощенного получения виз гражданами РФ, действуют крайне лицемерно. Такое мнение выразили в турецкой прессе.

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Как отметили в материале издания Evrensel, на Западе в один голос твердили об отсутствии у граждан СССР свободы передвижения, а затем решили собственными действиями отнять ее у нынешних россиян.

«ЕС не остается ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения», - указано в статье.