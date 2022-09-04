В США возмутились действиями Байдена в отношении Украины

В Соединенных Штатах продолжает нарастать недовольство политикой действующего президента Джо Байдена. Население негодует относительно многомиллиардных денежных вливаний в Украину и попустительство в решении насущных проблем в собственной стране.

В частности, внимание общественности привлек случай с некачественной водопроводной водой в городе Джексон, штате Миссисипи. Местные власти посоветовали жителям принимать душ, не открывая рот, поскольку из крана течет жидкость коричневого цвета.

Так, правозащитный проект AJ+ написал, что «180 000 человек в 80% черном городе (населенном афроамериканцами. - Прим. ред.) получают коричневую воду из-под крана или вообще не получают ее из-за хронического недофинансирования».

«Джексон не может надеяться на поставляемую воду и жители говорят, что чистить зубы - это не безопасно. Также местные говорят: "Это продолжается многие годы". Этот город уже был предупрежден о кипячении воды из-за десятилетий недофинансирования, «некоторое время назад» вышли из строя основные насосы для очистки воды», - сообщают правозащитники в своем Twitter-аккаунте.

Один из пользователей Сети написал комментарий, что «Байден - сторонник превосходства белой расы, вокруг которого чисто символически находятся несколько чернокожих женщин, прикрывающих его».

Накануне в Белом доме анонсировали очередное выделение помощи киевским властям. Пакет помощи оценен в 11,7 миллиардов долларов.