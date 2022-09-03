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6 часов назад

На Украине сообщили об отключении энергоблока на Запорожской АЭС

Lenta.ruиещё 1

Предприятие «Энергоатом» сообщило об отключении от энергосети пятого энергоблока на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

На Украине сообщили об отключении энергоблока на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поясняется, что энергоблок был отключен от энергосети в 19:35 3 сентября «из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии». Сейчас, по утверждению государственного оператора всех действующих атомных электростанций Украины, в работе остается шестой энергоблок.

ООН поддержала решение о постоянном присутствии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее 3 сентября власти Энергодара сообщали, что на ЗАЭС функционируют два энергоблока, но подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена. Это произошло после повреждения линии электропередачи из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным администрации города, специалисты выявили два повреждения на 330 и 750 линиях и проводят там работы.

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