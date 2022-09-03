На Украине сообщили об отключении энергоблока на ЗАЭС

Поясняется, что энергоблок был отключен от энергосети в 19:35 3 сентября «из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии». Сейчас, по утверждению государственного оператора всех действующих атомных электростанций Украины, в работе остается шестой энергоблок.

Ранее 3 сентября власти Энергодара сообщали, что на ЗАЭС функционируют два энергоблока, но подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена. Это произошло после повреждения линии электропередачи из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным администрации города, специалисты выявили два повреждения на 330 и 750 линиях и проводят там работы.