В Новой Каховке сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в субботу вечером вновь сработала в Новой Каховке , произошло два хлопка, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

"В Новой Каховке опять работает ПВО. Было два воздушных хлопка", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу был нанесен ракетный удар по жилым кварталам Херсона, также ракетные удары наносились по Каховской ГЭС и селу Казацкое, сообщали в ВГА Каховского района.