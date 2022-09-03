В Новой Каховке сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в субботу вечером вновь сработала в Новой Каховке, произошло два хлопка, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.
"В Новой Каховке опять работает ПВО. Было два воздушных хлопка", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
Ранее в субботу был нанесен ракетный удар по жилым кварталам Херсона, также ракетные удары наносились по Каховской ГЭС и селу Казацкое, сообщали в ВГА Каховского района.