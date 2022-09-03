Жители Праги потребовали дешевого газа

Организаторы митинга «Чехия на первом месте!» на Вацлавской площади в Праге потребовали от властей обеспечение поставок дешевого газа. Об этом пишут České noviny.

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Протестующие раскритиковали чиновников за взлетевшие цены на энергоносители и указали, что газ следует закупать в первую очередь в России. Кроме того, они выразили недовольство политическим подчинением страны ЕС, ВОЗ и ООН.

В акции участвовало более 70 тысяч человек. Организаторы, в свою очередь, сообщают о ста тысячах митингующих.