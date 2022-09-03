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2 часа назад

"Цена будет тяжелой": Эрдоган предостерег Грецию от обострения отношений

Майк Габриелян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит «тяжелую цену», если «пойдет дальше» в отношениях с Анкарой. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган предостерег Грецию от обострения отношений
Фото: ReutersReuters

«Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир», — сказал Эрдоган.

Измир – современное турецкое название древнего греческого города Смирна. Это один из древнейших городов Средиземноморья. Вплоть до захвата турками в 1922 году его население было преимущественно греческим.

9 сентября турецкие войска под командованием Ататюрка вошли в Смирну. Затем в Смирне возник пожар, продолжавшийся несколько дней и разрушивший христианскую часть города.

По разным данным, погибли от 10 до 100 тысяч человек. Оставшиеся христиане были вынуждены покинуть Смирну.

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В Греции эти события называют катастрофой, резней христианского населения и «великим пожаром».

Ранее Эрдоган заявлял, что действия Греции в отношении истребителей Турции в Эгейской море являются провокацией. По его словам, Афины якобы пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью НАТО.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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