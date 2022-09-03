Эрдоган предостерег Грецию от обострения отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит «тяжелую цену», если «пойдет дальше» в отношениях с Анкарой. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир», — сказал Эрдоган.

Измир – современное турецкое название древнего греческого города Смирна. Это один из древнейших городов Средиземноморья. Вплоть до захвата турками в 1922 году его население было преимущественно греческим.

9 сентября турецкие войска под командованием Ататюрка вошли в Смирну. Затем в Смирне возник пожар, продолжавшийся несколько дней и разрушивший христианскую часть города.

По разным данным, погибли от 10 до 100 тысяч человек. Оставшиеся христиане были вынуждены покинуть Смирну.

В Греции эти события называют катастрофой, резней христианского населения и «великим пожаром».