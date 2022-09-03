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1 час назад

В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.

Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.

Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».

В мире,Константин Сивков,Джозеф Байден,НАТО,
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