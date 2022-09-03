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1 час назад

Представитель Белого дома Кирби: США против визовых ограничений для всех россиян

Газета.Ru

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает, что за действия России на Украине нужно наказывать всех россиян. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), передает ТАСС.

США озвучили позицию по визовым ограничениям для россиян
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал Кирби, США ввели визовые ограничения для отдельных россиян.

По его словам, такая мера помогает привлекать к ответственности «сторонников режима».

«Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить», — пояснил он.

31 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС приняли решение полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что означает уменьшение числа выдаваемых виз и усложнение процесса их получения.

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После введения запрета россиянам будет сложнее, дольше и дороже получить шенгенскую визу. Стоимость подачи заявления на краткосрочную визу вырастет с €35 до €80.

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