В Турции раскрыли предложение Эрдогана Путину по ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество для решения кризиса с Запорожской АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

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Эрдоган рассказал о своей идее президенту РФ Владимиру Путину во время телефонной беседы.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция способна сыграть роль посредника по вопросу о ЗАЭС, точно так же, как она сделала это в случае с зерновым соглашением», - сказали в канцелярии Эрдогана.

Минобороны России и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС со стороны Киева. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но вызвали повреждения бассейнов системы охлаждения. Кроме того, снаряды украинских формирований едва не попали в хранилище радиоактивных изотопов.

Сейчас на АЭС работают несколько экспертов МАГАТЭ.

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что ночью Киев предпринял попытку высадить морской десант для захвата Запорожской АЭС. Часть лодок была уничтожена российской авиацией, часть вернулась обратно.