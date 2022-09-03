Россия, КНР и Иран медленно объединяются против США

Геополитические соперники США, которыми в числе прочих являются Россия, Китай и Иран, медленно объединяются против Вашингтона. Об этом сказано в аналитическом материале агентства Bloomberg.

Как говорится в статье, Пекин и Москва провозгласили стратегическое партнерство "без ограничений" незадолго до начала специальной военной операции РФ на Украине. Иран оказывает военную помощь России, пишет Bloomberg.

Агентство указало, что Иран и КНР также имеют свои собственные стратегические отношения, которые формировались уже несколько десятилетий. Однако в публикации уточняется, что эти два государства не взяли на себя никаких официальных публичных обязательств защищать друг друга.

Соединенным Штатам пока не грозит полноценный альянс враждебных держав, отмечает Bloomberg. При этом Россия, Китай и Иран все больше объединяются в своей враждебности к США, подчеркивается в материале.