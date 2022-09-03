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3 часа назад

Вучич объяснил отказ Сербии вводить санкции против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Президент Сербии Александар Вучич после встречи с президентом Словении Борут Пахором заявил, что не сможет объяснить гражданам страны введение санкций против России.

Вучич объяснил отказ Сербии вводить санкции против России
Фото: ReutersReuters

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения – да (признанием независимости самопровозглашенного Косово – прим.ВЗГЛЯД)», – приводит РИА «Новости» ответ Вучича на вопрос об отказе Сербии поддержать санкции против России.

Он также задал ответный вопрос, почему тогда Сербия не вводит санкции против дружественной Словении, Франции или США.

Президент Словении один из немногих, кто понимает позицию сербский властей, добавил он.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям.

В мире,Александар Вучич,
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