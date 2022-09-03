В Берлине приспустили флаги в память о Горбачеве

Как сообщает корреспондент ТАСС, у ведомства приспущены национальный триколор ФРГ и флаг Европы. Ранее сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер отметила заслуги Горбачева "в политических переменах в ГДР". "Подписанием договора "Два плюс четыре" он проложил путь к воссоединению Германии и объединению Берлина", - заявила она.

Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Он занимал высший государственный пост шесть лет. Горбачев провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком ЦК КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии. Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова "перестройка" и "гласность". Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование. Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его жены Раисы Максимовны.