Германию ждет расплата за действия радикалов на Украине

Депутат Бундестага Мартина Реннер рассказала в интервью порталу RND, что в Германию постепенно возвращаются боевики, которые принимали участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Она предупредила, что радикалы могут представлять опасность для общества.
Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ тщательно отслеживают перемещения боевиков праворадикальных группировок. По данным ведомства, в страну вернулись 26 неонацистов.
Реннер подчеркнула, что сведения МВД могут быть неточными. По ее мнению, фактически их намного больше.
Парламентарий пояснила, что возвращение боевиков с Украины несет значительную угрозу национальной безопасности. Она полагает, что они могут привезти с собой оружие и большое количество боеприпасов к нему.
Вместе с тем, многие представители экстремистских группировок не принимали участие в боевых действиях, они были задействованы исключительно в информационной кампании, уточнила она.