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20 минут назад

Германию ждет расплата за действия радикалов на Украине

Илья Родин

Депутат Бундестага Мартина Реннер рассказала в интервью порталу RND, что в Германию постепенно возвращаются боевики, которые принимали участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Она предупредила, что радикалы могут представлять опасность для общества.

Германию ждет расплата за действия радикалов на Украине
Фото: rnd.dernd.de

Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ тщательно отслеживают перемещения боевиков праворадикальных группировок. По данным ведомства, в страну вернулись 26 неонацистов.

Реннер подчеркнула, что сведения МВД могут быть неточными. По ее мнению, фактически их намного больше.

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Парламентарий пояснила, что возвращение боевиков с Украины несет значительную угрозу национальной безопасности. Она полагает, что они могут привезти с собой оружие и большое количество боеприпасов к нему.

Вместе с тем, многие представители экстремистских группировок не принимали участие в боевых действиях, они были задействованы исключительно в информационной кампании, уточнила она.

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