Германию ждет расплата за действия радикалов на Украине

Депутат Бундестага Мартина Реннер рассказала в интервью порталу RND, что в Германию постепенно возвращаются боевики, которые принимали участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Она предупредила, что радикалы могут представлять опасность для общества.

Фото: rnd.de rnd.de

Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ тщательно отслеживают перемещения боевиков праворадикальных группировок. По данным ведомства, в страну вернулись 26 неонацистов.

Реннер подчеркнула, что сведения МВД могут быть неточными. По ее мнению, фактически их намного больше.

Парламентарий пояснила, что возвращение боевиков с Украины несет значительную угрозу национальной безопасности. Она полагает, что они могут привезти с собой оружие и большое количество боеприпасов к нему.