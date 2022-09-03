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40 минут назад

В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича

Деловая газета "Взгляд"

Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).

В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта. В открытом письме компании Biletebi.ge к министерству культуры Грузии говорится, что причиной отказа является начало ремонтных работ в концертном зале.

«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Компания считает, что это «контрольный выстрел в концертную индустрию» страны. По их словам, «за этими тремя отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».

Андрей Макаревич признан иноагентом

Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.

В пятницу Министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физических лиц – иноагентов.

В мире,Максим Галкин,Андрей Макаревич,Валерий Меладзе,Минюст России,
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