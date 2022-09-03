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12 минут назад

Названо условие, при котором Киев потеряет поддержку стран НАТО

Илья Родин

Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что Киев потеряет поддержку со стороны Североатлантического альянса в том случае, если утратит выход к Черному морю. Об этом пишет «Лента.ру».

«Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украины со стороны США», - подчеркнул Евсеев.

Аналитик уточнил, что России следует отрезать Киев от южных портовых городов, так как для Вашингтона, Лондона и Анкары наличие у Украины выхода к морю является чрезвычайно важным.

Генерал США указал на предпосылки катастрофы для ВСУ

Ранее офицер американской разведки раскритиковал неудачное наступление ВСУ на южном направлении. Он пояснил, что Киев пытался показать Западу свою мощь и возможности, а в итоге добился прямо противоположного результата.

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