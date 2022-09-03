Названо условие, при котором Киев потеряет поддержку стран НАТО

Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что Киев потеряет поддержку со стороны Североатлантического альянса в том случае, если утратит выход к Черному морю. Об этом пишет «Лента.ру».

«Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украины со стороны США», - подчеркнул Евсеев.

Аналитик уточнил, что России следует отрезать Киев от южных портовых городов, так как для Вашингтона, Лондона и Анкары наличие у Украины выхода к морю является чрезвычайно важным.