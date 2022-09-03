Орбан поклонился у гроба Горбачева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поклонился гробу с телом Михаила Горбачева во время церемонии прощания.

Прощание с Горбачевым проходит сейчас в Колонном зале Дома Союзов. Трансляцию ведет ТАСС.

Виктор Орбан появился в траурном зале с двумя белыми розами. Он положил цветы у гроба, затем выпрямился и поклонился. Вместе с премьером поклонились члены венгерской делегации. После этого Орбан и сопровождающие проследовали на выход.

Сейчас в Колонном зале у гроба стоят десятки венков от органов власти, российских регионов и компаний. Желающие проститься с Горбачевым проходят мимо гроба и возлагают цветы. В частности, на церемонию пришли зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, дочь и внуки Михаила Горбачева, певица Алла Пугачева, посол США Джон Салливан.

Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев умер во вторник на 92-м году жизни.