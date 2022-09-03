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24 минуты назад

В Германии заявили о нехватке мест для украинских беженцев

Lenta.ru

В Германии 12 из 16 федеральных земель заявили о нехватке мест для беженцев с Украины. Об этом сообщает портал RND со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны (МВД).

В Германии заявили о нехватке мест для украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, общее число бежавших в Германию после начала российской спецоперации украинцев превысило 980 000 человек. При этом в последнее время в день, в среднем, прибывало только 875 человек. Сообщается, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей.

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Как рассказала представитель МВД, «в настоящее время 12 федеральных земель из шестнадцати установили блокировку системы первичного распределения» беженцев, отметив, что это «не является чем-то необычным».

Также собеседник издания добавила, что федеральное правительство помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.

Ранее сообщалось, что около 150 тысяч поляков захотели вернуть имущество, утраченное на Западной Украине в годы Второй мировой войны, и подали в суды более полутора тысяч исков на общую сумму в пять миллиардов долларов. «Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсации за недвижимость», — заявил польский политический деятель Конрад Ренкас.

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