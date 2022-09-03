В Германии заявили о нехватке мест для украинских беженцев

В Германии 12 из 16 федеральных земель заявили о нехватке мест для беженцев с Украины. Об этом сообщает портал RND со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны (МВД).

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По данным ведомства, общее число бежавших в Германию после начала российской спецоперации украинцев превысило 980 000 человек. При этом в последнее время в день, в среднем, прибывало только 875 человек. Сообщается, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей.

Как рассказала представитель МВД, «в настоящее время 12 федеральных земель из шестнадцати установили блокировку системы первичного распределения» беженцев, отметив, что это «не является чем-то необычным».

Также собеседник издания добавила, что федеральное правительство помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.