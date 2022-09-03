Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым вопреки тому, что европейские политики перестали посещать Россию после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Премьер-министр Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — написал Ковач в соцсети Twitter (заблокирован в России).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что им неизвестно, чем еще планирует заниматься Орбан в Москве.

«Насколько нам известно, он прилетит только, чтобы попрощаться с Горбачевым», — сообщил Песков.

Прощание с Горбачевым проходит 3 сентября в Доме Союзов в Москве. Мероприятие посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT. Также присутствовала певица Алла Пугачева. Ранее с бывшим президентом СССР попрощался российский лидер Владимир Путин. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Горбачев скончался с 30 на 31 августа. Политик умер после продолжительной болезни в возрасте 92 лет.