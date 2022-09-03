Глава МАГАТЭ подвел первые итоги осмотра ЗАЭС после обстрелов

«По итогам первичной инспекции [Директор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить ключевые вещи. Также глава организации сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно. Гросси отметил, что целью миссии является предотвращение ядерной аварии», — рассказал Балицкий URA.RU.

По его словам, экспертам из МАГАТЭ показали участки станции, пострадавшие от обстрелов ВСУ. У МАГАТЭ не осталось вопросов по работе станции, представители агентства получили всю необходимую информацию, отметил он. По словам Балицкого, уровень персонала у них не вызвал вопросов. Эксперты осматривали территорию АЭС в сопровождении ее сотрудников и представителей «Росатома» . Обстрелы и диверсии продолжились и после отъезда основной части делегации МАГАТЭ, рассказал он.

ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции есть риск повторения катастрофы на станции в Чернобыле. Глава МАГАТЭ после визита на ЗАЭС отмечал, что обеспокоен боевыми действиями рядом с территорией станции. Агентство также высоко оценило роль российских военных в защите безопасности запорожской АЭС. Ранее ВСУ снова ударили по АЭС в Запорожье, после чего станцию перевели на режим питания собственных нужд. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожья, в том числе АЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. Спецоперация началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она проводится для демилитаризации и денацификации Украины.